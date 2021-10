Diepenbeek gaat personeelsleden "lenen" bij buurgemeenten omdat er te veel zieken zijn

"Wij hebben een samenwerking binnen de politiezone LRH om materiaal én personeelsleden uit te lenen", zegt burgemeester Rik Kriekels (N-VA) van Diepenbeek. "We gaan eerst bekijken hoe we het personeelsprobleem tijdelijk intern kunnen oplossen maar we hebben al aan andere gemeenten gevraagd of iemand van hun dienst Burgerzaken tijdelijk bij ons kan bijspringen. Want het personeelstekort zal zeker blijven duren tot het einde van deze maand."

"Heel simpel is dat uitlenen van personeel niet", gaat Kriekels verder, "want het moeten mensen zijn die zelf ook op de dienst Burgerzaken werken. Ze moeten kunnen inloggen op het systeem dat we op onze dienst gebruiken en niet iedereen kan dat zomaar."