E17-viaduct in Gentbrugge net vernieuwd maar buurtbewoners klagen alweer over geluidsoverlast

Het actiecomité vraagt dat de maximumsnelheid op het viaduct verlaagd wordt van 90 kilometer per uur naar 70. "Tijdens de werken was de snelheidslimiet 50 kilometer per uur. De geluidshinder was toen beduidend lager, het was toen aangenamer in de buurt. Wij begrijpen natuurlijk dat een snelheidsverlaging tot 50 op een snelweg niet mogelijk is. Maar wij maken ons sterk dat een snelheidsbeperking tot 70 kilometer per uur, en met name als het vrachtverkeer aan die snelheid rijdt, dat dat al een groot verschil zou maken", aldus Verbeeck.