"Elke stap telt": Vlaamse overheid wil ons motiveren meer te bewegen, maar hoe magisch is die grens van 10.000 stappen?

Met de campagne hopen de organiserende partners meer Vlamingen de aanbevolen beweegnorm van wekelijks 150 minuten matig tot hoog intensief bewegen te laten behalen. Bij matig intensief bewegen horen bijvoorbeeld zwemmen, elektrisch fietsen of stappen aan een goed tempo. Hoog intensief bewegen is bijvoorbeeld joggen, stevig doorfietsen of spitten in de tuin. Hoe ouder we worden, hoe minder we bewegen. Nochtans is beweging een belangrijk element van een gezonde levensstijl. Het belang ervan is tijdens de coronacrisis nog maar eens bewezen: mensen met een ongezonde levensstijl lopen meer risico om ernstig ziek te worden bij een besmetting.

Voor alle duidelijkheid: je hoeft niet te sporten om voldoende te bewegen. Wandelen, een recreatieve fietstocht of even trampoline springen zijn al even goed voor onze gezondheid. Genoeg bewegen heeft tal van voordelen: een gezonder gewicht, een betere bloedruken, sterkere botten en een goed geheugen zijn maar een paar van de resultaten van meer beweging.