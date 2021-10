Extra maatregelen op komst tegen "staatsgesponsorde smokkel" door Wit-Rusland, maar geen Europees geld voor grensmuur 

Gisteren werd op de Europese top ook gediscussieerd over het groeiende dispuut tussen Polen en de meeste andere lidstaten over de verhouding tussen het Poolse nationale recht en het Europese recht. Na afloop van de eerste dag van de top was al duidelijk dat die discussie weinig resultaten had opgeleverd.

Uit de persconferenties vandaag na afloop van de top valt af te leiden dat er een consensus is om vooral de politieke dialoog met Polen voort te zetten. Vooral de Duitse bondskanselier Angela Merkel benadrukte de noodzaak daarvan. Ze verwees naar het verschil tussen Polen, dat "zijn nationale identiteit nog aan het definiëren is" en vele andere lidstaten die al sinds de Tweede Wereldoorlog een democratie zijn.