Student Spyridon Mitselos uit Genk doet dit weekend mee aan WK thaiboksen in Duitsland

Spyridon Mitselos uit Genk zou dit weekend wel eens wereldkampioen in het thaiboksen in Duitsland kunnen worden. Spyridon is 26, volgt aan hogeschool PXL de opleiding Werforganisatie, en zou graag in de toekomst op de werven van de Noord-Zuidverbinding aan de slag gaan. Twaalf jaar al doet Spyridon aan thaiboksen en daar is hij intussen heel goed in.