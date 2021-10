Geweld en pyrotechniek bij voetbalevenementen neemt toe: nood aan actieplan en streng optreden van politie

Om geweld uit de voetbalwereld te bannen, zat Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) samen met verschillende clubs uit 1A, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Pro League. “Voetbal is een feest. Een feest dat zowel de spelers, hun buschauffeurs, de trainers, de staf, als de supporters in veilige en aangename omstandigheden moeten kunnen beleven. Zowel in als buiten het stadion. En daar is geen plaats voor geweld of pyrotechniek”, aldus minister Verlinden.