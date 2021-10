IN GRAFIEK - Ongevaccineerden lopen tot 10 keer meer kans op ziekenhuisopname 

In absolute cijfers waren er 614 nieuwe hospitalisaties de voorbije week. 55 procent was gevaccineerd. Dat is op zich niet verbazend, want de groep gevaccineerden is nu eenmaal veel groter dan de groep ongevaccineerden. Het zijn vooral de ouderen die in het ziekenhuis belanden. "Drie kwart waren 65-plussers en 60 procent was 75-plusser. Op de dienst intensieve zorg ging het om een 60-tal gevaccineerden, maar ook hier ging het om 70 procent 65-plussers", aldus Pedro Facon.