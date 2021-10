Na het fatale schietincident met acteur Alec Baldwin: hoe wordt met wapens omgegaan op filmsets?

Hoe kan het dan toch zijn misgelopen? Het enige wat volgens Herbots gebeurd kan zijn, is dat er iets aan de hand was met de lading. “Er worden soms losse flodders gebruikt om toch iets uit de loop te laten komen - rook of een vonk - mogelijk is daar iets mee misgegaan.”

Herbots herinnert ook aan het incident waarbij acteur Brandon Lee - de zoon van de legendarische Bruce Lee - in 1993 omkwam. “Toen bleek dat er nog een kogel vastzat in het wapen”, en die is losgekomen toen er op de set met losse flodders werd geschoten. “Maar dat is eigenlijk iets wat niet zou mogen gebeuren.”