Antwerpse Fakkeltheater wil Covid Safe Ticket kunnen gebruiken: "Publiek voelt zich onveilig en blijft vaak weg"

"Als we een Covid Safe Ticket zouden mogen vragen aan ons publiek, ben ik er vrijwel zeker van dat er meer mensen naar ons theater zouden komen," zegt directeur Sam Verhoeven. Hij vindt het bizar dat de overheid hen die keuze niet geeft. " We komen uit een periode waarin we 16 maanden gesloten geweest zijn, en zo'n ticket zou ons helpen om meer mensen naar ons theater te krijgen." De laatste weken merkt hij een trend dat mensen uit angst wegblijven. "Iedereen kan binnen, en het publiek dat gevaccineerd is voelt zich toch onveilig, omdat ze niet weten of de persoon naast hen ook gevaccineerd of negatief getest is."