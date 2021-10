Vanaf nu boekenruilkasten in zeven stations in provincie Antwerpen

Voortaan zal je boekenkasten zien staan in de stations van Antwerpen-Centraal, Antwerpen-Berchem, Geel, Herentals, Essen, Mechelen en Mechelen-Nekkerspoel. Uit die boekenkasten mag elke reiziger een boek nemen, dat je dan onderweg kan lezen. Je kan het boek altijd terug achterlaten in een andere boekenkast. Je mag er ook zelf boeken in leggen voor andere reizigers om te lezen.

Enkele maanden geleden startte NMBS met een wedstrijd om de beste boekenruilkast te ontwerpen. Daarin slaagden uiteindelijk een team van derdejaarsleerlingen van de Luikse school Saint-Luc het best. Na een stemronde op sociale media, kwam hun ontwerp er als winnaar uit.