Instrumentenbouwer maakt cello in vlas in Kortrijkse Texture

Tim Duerinck heeft zijn atelier in Gent. Het project met de vlascello is een workshop in de reeks ‘residentie in Texlab’ van het Kortrijkse museum Texture . “Texlab is een samenwerkingsverband waarin kunstenaars en wetenschappers worden uitgenodigd om een project te ontwikkelen samen met de medewerkers van het museum en het archief van Texture”, zegt Anne Vanrolleghem, communicatiemedewerkster van het museum. Iedereen die de mogelijkheden van vlascomposieten zelf wil ontdekken, kan terecht op de workshopsessies die in het najaar (24/11 en 1/12) worden gehouden.