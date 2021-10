Jaarlijkse DARK-campagne roept op tot waakzaamheid om inbraken te voorkomen tijdens donkere dagen: "Profiel inbrekers is veranderd"

Deze week waren er al enkele inbraken in Steenokkerzeel en er werden fietsen gestolen in Kampenhout. De politiezone Kastze (Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst) zet dit jaar vooral in op communicatie en het snel melden van verdachte zaken: “We vragen dat verdachte zaken zo snel mogelijk gemeld worden. Mede dankzij deze campagne hebben we onze heterdaadkracht de voorbije jaren verdrievoudigd", zegt politiewoordvoerder Philippe Vansteenbergen.

"Waar we vroeger eerder te maken hadden met professionele Oost-Europese daderbendes, zien we nu dat het profiel is veranderd naar dat van een veelpleger die vaak komt uit de grootstad en in de rand de feiten komt plegen. Hij handelt vaak minder professioneel wat de pakkans voor ons aanzienlijk vergroot", zegt de korpschef.

Inwoners van Zemst kunnen via sociale media van de politie een patrouille in hun straat aanvragen.