Viroloog Johan Neyts over derde prik voor iedereen: "Voor deze golf heeft het weinig zin, ook ethisch moeilijke kwestie"

De viroloog noemt het ook een moeilijke ethische kwestie, omdat in ontwikkelingslanden amper vaccins zijn gezet. "Als we een derde prik geven in het westen, betekent dat geen eerste prik daar", zegt hij. "Anderzijds moet je vaccins natuurlijk ook ter plekke krijgen en dat is soms een logistieke nachtmerrie. Als we echt voor die derde prik gaan, dan is het onze absolute morele plicht om veel meer in te zetten op transport en verspreiding van vaccins in ontwikkelingslanden."