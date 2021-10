Zo vieren jongeren Dag van de Jeugdbeweging in Melle, Sint-Niklaas en Deinze

In heel wat gemeenten voorzag de leiding van de plaatselijk Scouts en Gidsen, Chirojeugd, KSA en FOS Open Scouting een verrassing voor hun leden. Op het Gemeenteplein in Melle kregen ze koffiekoeken, chocolademelk en een gezond stuk fruit. "Het is een koude ochtend, maar we amuseren ons", klinkt het bij de leiding van Chiro Geertrui. "Alle kindjes hebben een lekker ontbijt gekregen."

De Dag van de Jeugdbeweging is voor de leiding heel belangrijk. "Zo kunnen we de jeugdbeweging toch eens extra in de kijker zetten en de kindjes iets extra geven. We kunnen op die manier hopelijk ook kinderen overtuigen om naar de chiro te blijven komen of misschien zelfs nieuwe leden aantrekken", zegt de leiding uit Melle. "We kunnen het alvast iedereen aanraden: massa’s plezier op zondag, een dag vol met plezier en spelletjes en vooral nieuwe vriendschappen. Je smeedt er een band voor het leven."