Kudde schapen op  Kesselberg in Leuven: "Heide op natuurvriendelijke manier onderhouden"

De schapen grazen op korte tijd in een verplaatsbaar raster hun graasgebied af, om daarna naar een volgend stukje te verhuizen. Deze methodiek heet druk- of stootbegrazing omdat de schapen heel doelgericht en intensief stukken begrazen.

De stad koos voor deze methode omdat ze het minst ingrijpend is voor de natuur. “Een andere mogelijkheid is om de grassen weg te branden of de volledige bovenste vegetatielaag weg te halen (plaggen). Dat is wat in het verleden vaak gebeurde. Maar wij kiezen nu voor begrazing, een methode die al eeuwenlang zijn nut bewezen heeft om voorzichtig om te gaan met grassen en heide”, zegt schepen van Openbaar groen, Lalynn Wadera (Vooruit).