Luc Appermont presenteert  Schlagerfestival 2021: "Maar mijn man Bart Kaëll aankondigen doe ik niet, dat is te gênant"

Het volledige voorlaatste en laatste weekend van oktober loopt het Schlagerfestival 2021 nog. Het is nu al twee keer is uitgesteld omwille van corona. Wie nog wil gaan, is er ook bijna aan voor de moeite want het festival is zo goed als uitverkocht. Wie gaat, moet een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen of mag de arena niet in. Ondanks de stijgende besmettingscijfers, ziet de eerstelijnszone Herkenrode dus geen graten in het laten doorgaan van het festival. "Aangezien we met het Ticket werken, kan het. We vragen wel dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt", vertelt dokter Steven Bex van de eerstelijnszone.