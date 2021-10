Man uit Mechelen krijgt 4 jaar cel na jarenlange mishandeling vrouw

Het gezin vertrok naar Marokko waar de vrouw beviel van haar 3de kind. In juni 2019 keerde ze terug met haar kinderen en stapte ze zelf naar de politie om een klacht in te dienen. Ze vertelde dat ze jarenlang mishandeld werd door haar echtgenoot, ook seksueel. Ook het 5-jarige zoontje van het koppel werd verhoord en vertelde dat "papa stout was en mama heel veel moest wenen daarna". Toen de man in augustus terugkeerde vanuit Marokko en op de luchthaven landde, werd hij opgepakt.