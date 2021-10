Meer dan 180 dieren in beslag genomen bij dierenzaak in Lochristi

De dierenzaak in het Oost-Vlaamse Lochristi is niet onbesproken. Ook in 2019 vielen inspecteurs bij Droopy binnen. Ze namen toen 23 dieren in beslag, waaronder enkele Oost-Europese mopshonden die te jong waren voor verkoop. Enkele van hen waren verlamd. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzocht de zaak en bracht de eigenaar voor de correctionele rechtbank. Deze week vond de inleidende zitting plaats. Concreet staat hij terecht voor het onthouden van aangepaste voeding, verzorging en huisvesting van dieren. In januari wordt de zaak behandeld.



De eigenaar was een tijdlang lid bestuurslid bij ANI-ZOO, de beroepsfederatie die onder de vleugels van UNIZO opkomt voor de belangen van ondernemers in de huisdierensector. Sinds 2019 maakt hij geen deel meer uit van die vzw. "Los van het gerechtelijk onderzoek, riskeert de zaakvoerder ook zijn erkenning te verliezen", stipt Borgmans aan. "Als dat gebeurt, mag hij geen dieren meer verkopen."