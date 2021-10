Meer dan 50.000 zonnepanelen: Aperam bouwt één van de grootste installaties van België

Aperam verbruikt zelf veel elektriciteit en energie in zijn productieproces en wil dat compenseren met zonnepanelen. "Precies doordat we een grootverbruiker zijn willen we onze verantwoordelijkheid nemen en ook onze ambitieuze klimaatdoelstellingen onderstrepen: als bedrijf willen we immers tegen 2050 klimaatneutraal zijn. De uitbouw van het park is in volle gang. Er zijn al heel wat zonnepanelen geïnstalleerd op onze daken en we rekenen erop dat in de eerste helft van volgend jaar het geheel zal afgewerkt zijn", legt directeur Gert Heylen uit. Naast de daken komen de zonnepanelen op een stuk braakliggende grond en op een carport waaronder de auto's van personeel en bezoekers parkeren. Daar komen ook laadpalen om de elektrische auto's op te laden.