Meer mannen kiezen voor opleiding thuiszorg: "Door corona mijn job als vrachtwagenchauffeur verloren"

Björn is 44 en verloor tijdens corona zijn job als vrachtwagenchauffeur. Al noemt hij het intussen een geluk bij een ongeluk. "Ik heb altijd met de vrachtwagen gereden, laden en lossen, ook met een clark. Maar een ongeluk kan ook echt een geluk zijn. Ik ben mijn job verloren en heb gedurfd om deze stap te zetten. Dat zorgzame heeft altijd in mij gezeten. Vroeger was dat not done. Maar nu dacht ik, het is nu of nooit."

Björn is niet de enige die door de coronacrisis zijn job verloor en daarom voor de opleiding van zorkundige koos. Dat vertelt Ilse Feyaerts, zorgcoördinator van Ferm Thuiszorg. "Voor een stuk ligt dat inderdaad aan corona. Er zijn een aantal mannen die hun werk verloren, en zijn beginnen na te denken over wat ze willen doen met de rest van hun leven. Ze willen dat zin geven, en zijn dan uitgekomen bij de zorg waar we heel blij mee zijn."