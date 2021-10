Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen): "Kernuitstap is geen ideologische kwestie"

Volgende maand moet duidelijk worden of in 2025 alle 7 kernreactoren in ons land dichtgaan, of dat de levensduur van de jongste 2 centrales toch verlengd wordt. Dat zal afhangen van de evaluatie van de eerste veiling voor vervangcapaciteit. "Maar in elk scenario hebben we gascentrales nodig. Dat is een zaak van bevoorradingszekerheid", benadrukt Tinne Van der Straeten in "De afspraak op vrijdag".