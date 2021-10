Mondmaskers opnieuw verplicht op een school in Peer: "Alleen binnen, als leerlingen en leerkrachten zich verplaatsen"

Vanaf maandag moeten de leerlingen en leerkrachten van het BUSO Sint-Elisabeth in Wijchmaal (Peer) opnieuw een mondmasker dragen als ze zich binnen verplaatsen, zowel in de klas als in de gangen. De school wil zo voorkomen dat er klassen in quarantaine moeten. Want ook in Noord-Limburg stijgt het aantal coronabesmettingen.