BEKIJK - "Starlab" wordt vanaf 2027 het allereerste commerciële ruimtestation

Daarna volgde het Russische Mir-ruimtestation. Mir was een modulair station: het begon met één module waar nieuwe modules aan werden gebouwd. Die eerste module werd gelanceerd in 1986 in de laatste jaren van de Sovjet-Unie, de laatste module halfweg jaren 90 door de Russische federatie.

Mir is tot 1999 permanent bemand geweest. Het verouderde station bleek te duur om nog in dienst te houden. Twee jaar later is het gecontroleerd neergestort in de Grote Oceaan.

Mir in volle glorie nadat de zevende en laatste module was aangekoppeld (eind 1996):