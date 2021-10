Nederlandse topdirigent Haitink (92) overleden

De Nederlander begon zijn muzikale carrière als violist, maar al snel koesterde hij ambities om dirigent te worden. En die dirigentenloopbaan van Haitink begon in de jaren vijftig met de dirigentencursus van de Nederlandse Radio Unie, waarna hij al snel chef-dirigent werd van het Radio Filharmonisch Orkest. Met het Concertgebouworkest in zijn geboorteplaats Amsterdam heeft Haitink een lange band. Hij was er chef-dirigent van 1961 tot en met 1988. In 1999 kreeg hij van het orkest de titel van eredirigent.

Ook leidde hij diverse buitenlandse gezelschappen, als chef of gast. Dat was onder meer het geval in London, Dresden en Chicago. Haitink genoot daardoor een groot internationaal aanzien. Hij werd onder meer geridderd in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. In 2017 werd hij in zijn geboorteland benoemd tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dat is een van de hoogste onderscheidingen die een burger in Nederland kan krijgen.



In 2019 dirigeerde hij in het Zwitserse Luzern zijn laatste concert. Het werd een afscheid in stijl, want hij dirigeerde toen de wereldberoemde Wiener Philharmoniker.