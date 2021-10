15-jarige Noach verrast jeugdwerker Wannes Beernaert uit Langemark: "Daar ben ik even niet goed van"

Langemarkenaar Wannes Beernaert maakte eerder al indruk met zijn jeugdwerk en getuigde op de radio over zijn zoontje, die stierf aan wiegendood. Op 9 november vertrekt hij samen met zijn gezin voor een jaar naar Amerika. "We hebben dat nog niet zo lang geleden beslist. Het is nu of nooit, onze kinderen zijn nog niet schoolplichtig. Dus we doen het gewoon!” In het middagprogramma Radio 2 West-Vlaanderen vroeg Herbert of hij het jeugdwerk niet zou missen? “Ja natuurlijk, ik ga de jongeren missen. Het is een heel intensieve job, maar ook veel meer dan een job. Die gasten zijn in mijn leven heel belangrijk.”