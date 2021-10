Officiële opening van het data-instituut dat ons al anderhalf jaar de verspreiding van corona uitlegt

Het instituut bestaat al twee jaar. "We hebben het nooit officieel kunnen lanceren omwille van de corona-pandemie", vertelt prof. dr. Niel Hens. "Wat wel ironisch is want net met de pandemie hebben we bewezen waarom zo'n instituut nodig is en waartoe we in staat zijn door de krachten te bundelen van verschillende onderzoeksdomeinen en onderzoekers."

Het zijn vooral de professoren Geert Molenberghs en Niel Hens die het afgelopen jaar naar voor traden met hun analyses, maar Niel Hens benadrukt dat achter hen een heel team van gedreven onderzoekers schuilgaat dat dagelijks informatie gaart en nieuwe inzichten vergaart. Het instituut heeft heel wat internationale samenwerkingsverbanden. "We werken vanuit de Universiteit Hasselt maar van hieruit bestrijkt ons netwerk de hele wereld, tijdens de pandemie is dat belangrijk gebleken en zeker op andere onderzoeksdomeinen zal dat belangrijk blijven om die internationale contacten te hebben", licht Niel Hens toe.