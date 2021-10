Olifanten in Mozambique zijn stropers evolutionair te snel af: steeds vaker hebben ze geen slagtanden meer

Stropers die in Mozambique olifanten willen bejagen, zullen een (slag)tandje moeten bijsteken, want bij de olifanten zelf valt er nog weinig ivoor te rapen. In slechts tientallen jaren tijd heeft de olifantenpopulatie zich aangepast aan de stroperij. Razendsnel in evolutionaire termen, want dergelijke veranderingen verwachten biologen normaal over honderden tot duizenden jaren.