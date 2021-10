Ook al blijft "Why tell me, why" almaar nieuwe generaties aanspreken: "Ik was niet onmiddellijk enthousiast"

"Why tell me, why" was nochtans niet de eerste hit van Meyer hier. Ze had voordien al een hit gescoord met "The alternative way", een samenwerking met componist Hans Vermeulen, bekend van "True love that’s a wonder" van de groep Sandy Coast. De samenwerking Meyer-Vermeulen stopte in 1980: "De koek was een beetje op. Jammer, maar we zijn niet in onmin uit elkaar gegaan. Met “Why tell me, why” ben ik een andere kant opgegaan." (Algemeen Dagblad, april 2018)

Die andere kant leverde haar dus nog meer succes op, en eind oktober, begin november 1981 stond ze 4 weken op de hoogste positie in de hitparade in Vlaanderen, waardoor "Why tell me, why" de 4e best verkochte single van dat jaar werd. In Nederland stond de plaat liefst 7 weken op 1 in de hitparade. Al was deze kelk van het succes bijna aan Meyer voorbijgegaan.