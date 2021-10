Ook in Gent was er protest tegen seksueel geweld

Daarnaast vragen de manifestanten om meer centra om slachtoffers op te vangen. Het Gentse zorgcentrum na seksueel geweld, in het Universitair Ziekenhuis, is voorlopig het enige in Vlaanderen. Daarnaast zijn er ook centra in Brussel en in Luik. "Te weinig", vinden de manifestanten. Maar er komen er binnenkort meer bij.

"Een zorgcentrum per provincie. Dat zou er moeten zijn. En daar zijn ook heel concrete plannen voor", zegt professor Kristien Roelens, medisch coördinator van het zorgcentrum in Gent. Dit jaar nog zouden er centra moeten openen in Antwerpen, Leuven en Charleroi. Volgend jaar komen daar nog eens 4 zorgcentra bij, onder meer in Roeselare. Tegen eind 2023 zou elke provincie een centrum moeten hebben. "Het is de bedoeling dat slachtoffers van seksueel geweld na de feiten hoogstens een uur moeten rijden naar een centrum", besluit Roelens.