Nieuwe brandweerkazerne Oostende komt vlakbij haven: "Goede zet om overal snel te geraken"

De stad Oostende stelt de grond gratis ter beschikking. De hulpverleningszone betaalt voor het nieuwe gebouw. De stedelijke werkhuizen worden afgebroken en iets verderop opnieuw opgebouwd zodat de kazerne er kan komen. "Het is een centrale locatie ter hoogte van de haven. Je bent snel op de autosnelweg, maar ook in Bredene", zegt burgemeester Bart Tommelein. "Op die manier zijn we zeker dat we snel in de haven of op het industrieterrein kunnen geraken bij eventuele incidenten. Een brandweerkazerne is er niet alleen voor Oostende, maar ook voor de omliggende gemeenten."

Wat gebeurt er dan met de gebouwen van de oude kazerne die leeg zullen staan? Burgemeester Tommelein: "De oude kazerne ligt midden in een woonwijk. Dat creëert nieuwe mogelijkheden om de site op een andere manier in te vullen." De nieuwe kazerne zal ten vroegste in 2025 klaar zijn.