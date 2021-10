Open VLD en MR op 175e verjaardag: "In 2024 willen we de grootste familie zijn"

Premier De Croo nam na een enthousiaste en optimistische Charles Michel het woord. Het liberalisme is geen individualisme was de boodschap van de eerste minister: "Liberaal zijn is uw vrijheid gebruiken om de hand te reiken en anderen mee te trekken. Het is voor mij één van de lessen uit deze coronaperiode. Een les die we de volgende jaren niet mogen vergeten. En daar zit het fundamenteel verschil tussen ons liberalen en conservatieven - de behoudsgezinden, zowel op links als op rechts, die mensen uitsluiten en verdelen. De groepsdenkers die de mond vol hebben over identiteit en gemeenschap, maar intussen wel mensen tegen elkaar opzetten, zondebokken zoeken. Dat is niet onze samenleving."