Pelt wil met dorpsdebatten het gebruik van zijn ruimte tegen 2050 in een plan gieten

Pelt wil daarbij zijn bevolking raadplegen. Er is al eens een inspraakmoment geweest rond de eerste plannen en nu kunnen de inwoners van de verschillende deelkernen in gesprek gaan met de gemeente in dorpsdebatten. “Onze gemeente is in Noord-Limburg dé hotspot voor zorg, onderwijs en werkgelegenheid, maar ook steeds meer van natuurbeleving en toerisme", aldus burgemeester Frank Smeets (CD&V). "Daardoor wordt de bouwdruk groter, maar ook de behoefte aan open ruimte. Met Peltorama 2050 willen we de uitdagingen aangaan die daaruit voortvloeien."