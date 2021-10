PLOT in Genk bestaat 20 jaar: “Hier studeren elk jaar bijna 160 politiemensen af”

“We gaan even verder. De bedoeling is nu dat we zelf gaan verhoren.” De lerares is in de ruimte de enige die geen uniform draagt. Voor haar zitten studenten van verschillende leeftijden en achtergronden. “Ik heb handelswetenschappen gestudeerd”, vertelt Ben. “Ik had geen zin een job van 9 tot 5. Ik hou van sociale contacten en ik vond dat de politie meer bij mij past.” In de klas zitten opvallend veel vrouwen. “Het valt mij ook op”, vertelt medestudente Kristine. “Ik had het niet verwacht toen ik eraan begon. Let wel, je moet wel gedreven zijn om het te doen.”