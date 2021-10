"Pokémonkaarten zijn het nieuwe goud": waarom jong én ouder na 25 jaar plots weer Pokémonkaarten verzamelt

In België zijn winkels ook op hun hoede. Flash Cards uit Hoogstraten liet bijvoorbeeld kogelvrij glas steken en bestelde beveiligde deuren. "De hype is zo groot dat we niet anders konden. We leven vlak aan de grens. In Nederland zijn inbrekers alleen maar uit op Pokémonkaarten. Onze winkel is een walhalla van kaarten en dat risico wilden we dus niet nemen", zo zegt zaakvoerster Bieke Van Windekens.