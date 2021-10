4 West-Vlaamse politiezones lanceren website om internetcriminaliteit te voorkomen

De laatste jaren is er een grote stijging aan cybercriminaliteit. Het gamma aan feiten is heel breed. Ook de coronaperiode speelt daar een rol in, omdat veel meer mensen dan vroeger online aankopen doen en zo soms in aanraking komen met oplichters. Enkele recente feiten in Kortrijk bewijzen de stijging: een week geleden speelde een vader 7.000 euro kwijt nadat hij zogezegd door zijn dochter via WhatsApp gecontacteerd was met de vraag om geld te storten op een rekeningnummer. Een dag later betaalde een dame via een verkoopsite 1.400 euro voor een tweedehandsauto die nadien waardeloos bleek, omdat hij defect was en niet overeenkwam met wat haar was beloofd. En 2 weken geleden verloor een man uit Heule 3.500 euro nadat hem via sms was gevraagd om een verlopen code te heractiveren van Itsme, een systeem waarmee je je digitaal kunt identificeren.