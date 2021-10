Profploeg wil handelskernen nieuw leven in blazen: Wellen, Tongeren en Sint-Truiden doen alvast mee

De Profploeg is een team van experten dat gemeenten kosteloos bijstaat met concrete antwoorden en maatregelen om bruisende handelskernen te creëren. De werking van de ploeg is allesbehalve traditioneel. Het gaat niet om een studie vanop afstand. Experten lopen rond in gemeente- of stadskernen en stellen concrete acties voor. Het kan gaan over het ontdekken van verborgen parels met potentieel, het ontwikkelen van innovatieve winkelconcepten, de make-over van een dorpsplein, het oplossen van een mobiliteits- of parkeerprobleem of het creatief in de etalage zetten van de troeven van de handelskern.