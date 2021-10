"Geen woorden voor mijn verdriet": acteur Alec Baldwin reageert voor het eerst op dodelijk schietincident op set

Drama op de filmset van de western "Rust". Tijdens de opnames loste de beroemde acteur Baldwin -die een van de hoofdrollen speelt in de film- een schot met een echt vuurwapen. Dat wapen had gevuld moeten zijn met losse patronen, maar toch werden beeldregisseur Halyna Hutchins (42) en regisseur Joel Souza (48) geraakt. Naar verluidt zou er een echte kogel in het wapen gezeten hebben, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Het onderzoek loopt.