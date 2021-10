Rode algen in tuinen in Machelen mogelijk van biobrandstof van nieuw transporttoestel Defensie

"Ik heb pas sinds gisteren vernomen dat het nieuwe transportvliegtuig vliegt op biobrandstof", zegt schepen van Milieu Magda Geeroms (N-VA). "En die biobrandstof wordt gehaald uit algen. Algen zijn gezond, maar ik weet niet of het echt gezond is als het uit de lucht dwarrelt. We willen nu in een brief aan minister Dedonder vragen dat die vliegtuigen een langere bocht maken, want nu vliegen ze veel en ook zeer laag over Machelen. Het is per slot van rekening een dichtbevolkt gebied, en het lijkt het me beter dat die vliegtuigen minder over Machelen vliegen. Ook al om de geluidsoverlast te minderen."

