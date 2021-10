Met "scouting op maat" kunnen kinderen uit kwetsbare gezinnen zich toch aansluiten bij scouts 

In de scoutsgroep van Wilsele zijn er een tiental kinderen die gebruik maken van scouting op maat: “We zijn ongeveer met zo’n 250 leden, dus dat is een kleine groep. De ouders appreciëren het dat hun kind ook de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen bij de scouts”, gaat Somers verder. "Want kinderen die bij de scouts geweest zijn, plukken daar op latere leeftijd zeker de vruchten van wanneer ze bijvoorbeeld op zoek gaan naar een job: “Ik merk voor mezelf dat ik bij de scouts mij heb kunnen ontwikkelen op manieren die ik anders niet had kunnen doen. En ik vind het ook zeer waardevol dat kinderen ook die mogelijkheid kunnen krijgen om zich ook op die manier te kunnen ontwikkelen.”