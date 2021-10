Leuvense hoogtechnologische zonnewagen klaar voor slopende wedstrijd in Marokko: "Gaan voor eerste plaats"

Het is niet de eerste keer dat de ingenieurstudenten van de KU Leuven een zonnewagen in elkaar boksen. Het is al het negende model en elke keer wordt er gezocht naar nieuwe technologiëen om de wagen nog efficiënter en dus nog sneller te maken. "De eerste wagen in 2005 was vrij zwaar. Over alle jaren heen zijn de wagens kleiner, lichter, sneller, maar vooral efficiënter geworden", legt Thierry Garritsen uit. Hij is consultant voor het Agoria Solar Team en deed zelf ook mee aan een wedstrijd in 2018.