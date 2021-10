Special effects bedrijf Sparks uit Heule na schietongeval met acteur Alec Baldwin: "Het is schrikken als je zoiets hoort"

Volgens de sheriff ter plaatse werd tijdens de opnames nochtans een vuurwapen gebruikt dat was geladen met losse patronen. Wat er precies is misgegaan, is nog onduidelijk en wordt onderzocht.

Toon Sintobin uit Heule runt het special effects bedrijf Sparks. Zijn bedrijf deed al schietscènes voor onder meer regisseur Adil El Arbi. Ook Sintobin is geschrokken van het nieuws uit Hollywood: "Het is schrikken als je zoiets hoort. Wij proberen hele strikte veiligheidsmaatregelen na te leven om dergelijke zaken te vermijden. Bij ons wordt er ook nooit met echte munitie gewerkt. We proberen de scènes zo in elkaar te zetten dat we zo weinig mogelijk met echte wapens moeten werken."