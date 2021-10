Kan je van sollicitanten in de zorgsector eisen dat die gevaccineerd zijn? "De vraag is hoe absoluut privacy is"

Bovendien is er mogelijk ook een probleem op het vlak van privacy. De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die over de privacyregels in ons land waakt, had al aangegeven dat iemands vaccinatiestatus onder diens gezondheidsgegevens valt. En daar mag niet zomaar naar gevraagd worden. "Anderzijds is het wel zo dat de GBA alleen naar het aspect privacy kijkt", zegt Jan Vanthournhout, specialist arbeidsrecht bij HR-dienstverlener SD Worx. "Welzijn op het werk en de bezorgdheid voor het zorgpersoneel zijn ook factoren, waar de GBA geen rekening mee houdt. Vanuit het standpunt van de werkgever is het wel logisch dat die dat ook als argumenten meeneemt. En anderzijds is het ook zo dat er ook vanuit juridische hoek meer en meer kritiek komt op dat standpunt van de Gegevensbeschermingsautoriteit."