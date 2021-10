Standbeeld van gele poes verdwenen op school in Maldegem

"De gele poes stond al zo'n 3 jaar in onze voortuin. De mensen uit de buurt zullen het kunstwerk zeker kennen", begint directeur Manu Buysse zijn verhaal. "Het beeld is gemaakt van polyester en is ongeveer een meter hoog. Het werd gemaakt door kunstenaar Erik Hebberecht, samen met juffrouw Sabine en de kinderen. Zij schilderden er figuurtjes op in de stijl van de Amerikaanse kunstenaar Keith Haring."

De directeur vraagt zich af wie zo'n beeld zou stelen. "Volgens mij is het financieel gezien niet veel waard. Maar het heeft wel een grote emotionele waarde voor onze kinderen. Wie steelt nu zoiets?! Het beeld zat in ieder geval serieus verankerd in de grond. Ik denk dus niet dat het per ongeluk is verdwenen."

Wie meer weet over de gele poes, kan basisschool De Kruipuit contacteren via de website van de school.