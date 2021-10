Steeds minder eikelmuizen in Vlaams-Brabant: "We willen weten hoe dat komt"

Natuurpunt doet onderzoek naar de eikelmuis en probeert ook zicht te krijgen op het aantal eikelmuizen in onze regio. "De eikelmuis gaat heel sterk achteruit, in heel Europa, maar ook in Vlaams-Brabant. En we willen weten hoe dat komt", zegt Verbeylen. "Een aantal muizen zijn we nu aan het volgen met een zendertje, zo kunnen we zien waar ze hun nesten bouwen en hoe ze leven. En met die informatie kunnen we dan bepalen welke beheersmaatregelen we moeten nemen."