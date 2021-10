Thailand en Maleisië willen opnieuw buitenlandse toeristen ontvangen, maar er zijn voorwaarden

Maleisië wil echter vooral gastarbeiders uit de buurlanden ontvangen. Het gaat dan vooral om mensen uit Indonesië of de Filipijnen die nodig zijn om de plantages te bewerken of in de industrie werken. Maleisië is de grootste producent van handschoenen voor de medische sector. Normaal werken er zeker twee miljoen buitenlanders in de Maleisische economie. Dat land is echter een van de meest getroffen landen in de regio inzake corona.