Rivaliserende rapgroepjes bedreigen mekaar in "drillraps'" en plegen ook geweld, parket maakt zich grote zorgen

"We hebben in Antwerpen een aantal geweldincidenten gezien met minderjarigen. Er lijkt inderdaad een rode draad te zijn rond het fenomeen van de drillrap, dreigende videoclips. We zien dat het geweld en de wapens die daar verheerlijkt worden, leiden tot echte incidenten", zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket. "Dat is natuurlijk iets waar we zeer alert voor zijn, en waarbij we ook kordaat en streng zullen optreden. Er werden al een aantal minderjarige leden van de groepjes opgepakt en in gesloten instellingen geplaatst."