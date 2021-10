UGent opent kliniek voor huisdieren met gedragsproblemen

In Merelbeke is een nieuwe kliniek geopend om gedragsproblemen bij kleine huisdieren te behandelen. Er zijn wel al hondentherapeuten die dieren trainen en helpen opvoeden. Maar problemen die moeilijker op te lossen zijn, kunnen behandeld worden in de kliniek. Dieren kunnen na een doorverwijzing van een coach of een dierenarts in de kliniek terecht komen, legt professor Anouck Haverbeke uit. "Bijvoorbeeld als er een bredere aanpak nodig is bij angstgedrag of agressief gedrag." Het is een kliniek voor gedragsproblemen bij honden, katten en andere kleine huisdieren, maar ook voor paarden kan je er terecht. De opleiding voor gedragsproblemen bij dieren bestaat al lang, maar dat er nu een aparte vleugel voor geopend wordt bij de dierenkliniek is nieuw.