Coronapas wordt niet uitgebreid naar Vlaanderen, Van Gucht: "Meerwaarde is klein waar vaccinatiegraad hoog is" 

Had het van Van Gucht afgehangen, dan was de coronapas nooit als “Covid Safe Ticket” gedoopt. “Het woord ‘safe’ suggereert dat je nergens meer rekening mee hoeft te houden, maar dat is te optimistisch.” Infectiologe Erika Vlieghe is het daarmee eens: “De coronapas is geen ‘magic bullet’ die alles perfect coronaproof maakt. Heb je zelf klachten of ben je in contact geweest met iemand die besmet is: laat je dan testen. Óók als je gevaccineerd bent. Trek je terug als je positief test om de verdere circulatie tegen te gaan.”