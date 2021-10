Bouw van zeesluis in haven Zeebrugge uitgesteld: "Wij havenbedrijven zijn boos en ontgoocheld, dit is onaanvaardbaar"

De nieuwe sluis is dringend nodig om grotere schepen in de achterhaven te krijgen. De bouw zou starten in 2024. Maar omdat er nog heel wat zaken onderzocht moeten worden, is de start van de bouw uitgesteld. De havenbedrijven zijn boos en ontgoocheld. "Wij wachten al 20 jaar op een nieuwe sluis", zegt Marc Adriansens van de vereniging van havenbedrijven Apzi-Voka. "De vorige minister had al beloofd om de eerste steen te leggen. Dat zal nu ook niet gebeuren door de huidige minister. Zij schuift het door naar de volgende Vlaamse regering. Wie weet komt er dan wel een andere minister op dat departement, die de zaak dan ook weer moet onderzoeken. Wij voorzien 3 tot 4 jaar extra vertraging hierdoor! Wij kunnen dat niet meer uitleggen aan onze klanten. We wachten al 20 jaar op een nieuwe sluis. Een verdere vertraging is voor ons absoluut onaanvaardbaar."

De fusie tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge gaat volgend jaar in. "Wij hebben de indruk dat de middelen van de Vlaamse overheid ingezet worden voor projecten in de haven van Antwerpen en niet meer voor onze sluis in Zeebrugge. Want een groot project van 1,5 miljard euro voor Antwerpen, blijft wel nog altijd gepland voor 2024, de zeesluis voor Zeebrugge dus niet meer.