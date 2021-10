Vaccinatiecentra verdeeld over mogelijke extra prik voor iedereen: "Uitdaging om voldoende personeel te vinden"

Maarten Mulkers van het vaccinatiecentrum van Peer in Limburg hoopt dan weer dat er snel duidelijkheid komt en vooral dat er werk wordt gemaakt van een andere structurele organisatie die de vaccinatiecentra moet ontlasten. “We vinden het een spijtige zaak dat er nu weer naar de vaccinatiecentra wordt gekeken. We zijn opgericht als een tijdelijk crisisorganisatie, maar er worden telkens verlengingen aangekondigd. Dat maakt het niet makkelijk om het te blijven organiseren. We draaien op vrijwilligers en op de goodwill van mensen en het is niet evident om dat op lange termijn vol te houden.”

Mulkers hoopt dat de Vlaamse regering aan een alternatief plan. Dat kan volgens hem in nauwe samenwerking met eerstelijnszones, “zodanig dat de tijdelijke vaccinatiecentra en lokale besturen ontlast worden van deze hectische toestanden waar we al 10 maanden in zitten”. Volgens Mulkens is de rek uit de elastiek van de mensen die het elke dag op het terrein waar moeten maken.